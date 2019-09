Oud-keeper Jeroen Verhoeven runt indoorspeeltuin voor kinderen met een stoornis die niet naar school kunnen

Aan het plafond van indoorspeeltuin Plezier in Soesterberg hangen witte panelen. Voor de leek lijken deze panelen geen bijzondere functie te hebben, maar de oud-keeper van Ajax, FC Utrecht, RKC Waalwijk en FC Volendam legt uit: ,,Op het moment dat er teveel lawaai in de speeltuin is, zetten ze uit en wordt het geluid gedempt. Zo hebben de jongeren met autisme minder last van harde prikkels.”



De indoorspeeltuin is namelijk niet zomaar een speeltuin, maar een plek met leertraject en dagbesteding voor jongeren die het zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs niet hebben gered en daarom thuis zitten.