Ouders doen aangifte van grafschennis na seances op begraafplaats: hoop op strafrechtelijk onderzoek

Verzoek bij burgemeester

Grafschennis is in Nederland strafbaar, maar de vraag is of het opwekken van geesten, zonder daarbij het graf te beschadigen, daar ook onder valt. Eerder deze week pleitte de SGP in de Tweede Kamer al voor een wetswijziging die dit soort rituelen strafbaar stelt .

Hij en de ouders die hij vertegenwoordigt hopen komende week meer duidelijkheid te krijgen. ,,Want daar is grote behoefte aan.” Eerder stuurde Rusthof een brief naar 15.000 nabestaanden met excuses en was er een bijeenkomst met uitleg. Nog niet alle nabestaanden hebben die brief ontvangen. En ook onder de ontvangers leven nog veel vragen over wat er nou precies gebeurd is bij het graf van hun dierbare, stelt Visscher.