Ouders en kinderen die met elkaar breken, het komt vaker voor dan je denkt: ‘Kan enorm botsen’

Woningcor­po­ra­ties regio Amersfoort doen aanbod: 7500 huurwonin­gen tot en met 2030

De woningcorporaties in de regio Amersfoort hebben aangeboden om tot en met 2030 ruim 7500 sociale en middenhuurwoningen in de provincie Utrecht te realiseren. Het is nu aan de minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, om het aanbod goed te keuren.

20 september