Ouders van twee op Rusthof begraven kinderen krijgen geheime e-mails over seance geanonimiseerd te zien

Over de vraag wat er precies is gebeurd op de begraafplaats Rusthof is tot nu toe nog altijd geen duidelijkheid. Op 11 september kwam een spiritueel gezelschap van zes volwassenen na sluitingstijd rondzwerven over de Amersfoortse begraafplaats. Bij meerdere graven - ook die van kinderen - hielden de zes halt om ‘de energieën van overledenen te meten.’ Daar hadden ze toestemming voor gekregen van de directie.

De rechter zou vandaag uitspraak doen in een kort geding dat de nabestaanden van twee begraven kinderen hadden aangespannen. Zij eisten openheid over de kwestie. Maar er komt geen vonnis, laat advocaat Roberto Pennino namens de twee ouders weten. De gemeente Amersfoort stuurt hem vandaag twee e-mails, die duidelijkheid moeten verschaffen over het opwekken van geesten bij de kindergraven.

In die twee e-mails zijn de namen van alle betrokkenen weggelakt. ,,Daar heb ik geen moeite mee”, zegt Pennino, die het kort geding aanspande namens het Amersfoortse ouderpaar Drost. ,,Zij willen vooral weten: wát is er precies gebeurd bij het graf van hun kinderen? Wat was de routing? En op basis waarvan is dit geaccordeerd?”

Quote Zij ervaren dit als een klap in het gezicht. Kennelijk wordt het anoniem verstrekt aan twee ouders, maar niet aan de rest Jan Visscher, advocaat nabestaanden

,,Volgens de gemeente bevatten die twee e-mails voldoende concrete informatie, al kan ik dat nog niet beamen, want ik heb ze nog niet gehad”, laat hij woensdagochtend weten. Hij krijgt de mails op voorwaarde van geheimhouding.

Andere nabestaanden

Of andere nabestaanden van op Rusthof begraven kinderen de mails ook te zien kunnen krijgen, is volgens hem een keuze die bij de gemeente Amersfoort ligt. Op de vraag of dat kan en zo ja, op welke wijze, heeft de gemeente Amersfoort nog niet geantwoord.

Namens de groep overige nabestaanden vraagt advocaat Jan Visscher opheldering bij de gemeente Amersfoort. Hij wil dat snel duidelijk wordt of de andere mensen die een dierbare op Rusthof hebben liggen, óók inzage krijgen in de mails.

Quote Er is een kier ontstaan. Iets wat veel tijd, moeite en geld heeft gekost Roberto Pennino, advocaat

,,Ik word overspoeld door berichtjes van ouders. Zij ervaren dit als een klap in het gezicht. Kennelijk wordt het anoniem verstrekt aan twee ouders, maar niet aan de rest. Ik kan geen enkele goede reden bedenken waarom. Dat is een onaanvaardbaar onderscheid. En ik verzoek de gemeente die mails alsnog gewoon vrij te geven.” Juridisch gezien kan dat gewoon, volgens hem.

Vandaag zou de rechter een uitspraak doen in het kort geding dat alleen het ouderpaar Drost had aangespannen. Dat gaat nu niet door. Ook de identiteit van de betrokkenen blijft voorlopig nog geheim, terwijl het onthullen van de identiteit van de spirituele groep deel uitmaakte van de eis.

Pennino: ,,Een vonnis op zich was het doel niet. Het doel was om méér informatie boven tafel te krijgen en dat is nu gelukt. Er is een kier ontstaan. Iets wat veel tijd, moeite en geld heeft gekost.” De onzekerheid over de vraag of en op welke manier er geestopwekkende rituelen hebben plaatsgevonden rond het graf van hun twee kinderen, zorgt volgens Pennino voor ernstig psychisch lijden bij de ouders.

