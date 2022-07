Overal onkruid? Dat kan kloppen: ‘We lopen achter, even geduld alstublieft’

RECONSTRUCTIE Hoe kwam meest linkse stadsbe­stuur van Amersfoort in járen tot stand?

Amersfoort heeft vanaf dinsdag officieel een nieuw stadsbestuur. In de 111 dagen na de verkiezingen is de VVD buitenspel gezet, stapte Amersfoort2014 woedend op en trad de ChristenUnie op als reddende engel. Wat gebeurde er voor én achter de schermen bij de vorming van het meest linkse stadsbestuur in tientallen jaren? Een terugblik in zeven stappen.

