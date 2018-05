Overlevende Kamp Amersfoort overlijdt daags voor herdenking

Vrouw omgekomen rijleraar: Ik leef ook erg mee met het meisje dat les kreeg

16:54 De zo tragisch in Bussum om het leven gekomen rijleraar Henk Reinink (66) was zéér ervaren en nam nooit risico's. Zijn vrouw Carla noemt de dodelijke botsing met de trein een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden'. De uitvaart van Reinink is komende dinsdag.