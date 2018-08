Overval op Amersfoorts garagebedrijf na 17 jaar opgelost door DNA-match

De toen 52-jarige eigenaar was op maandagavond 10 december 2001 nog aan het werk in het garagebedrijf, toen er plotseling een man met een bivakmuts voor hem opdook. Die had een houten tafelpoot in een hand en een bivakmuts op. Na een worsteling rende de dader zonder buit weg. ,,De garage-eigenaar liep een gebroken rib, enkele gekneusde ribben, een gebroken oogkas en meerdere kneuzingen aan armen, benen en zijn kaak op. Ook had hij diverse hoofdwonden’’, vertelt politiewoordvoerder Bernhard Jens.

Bij de worsteling verloor de dader zijn petje. DNA-sporen op dat petje leidden onlangs tot een match in de databank. De verdachte werd door de politie getraceerd, doordat hij DNA had moeten afstaan vanwege andere vergrijpen. ,,De verdachte is een Nederlandse man, die destijds 30 jaar was. Een junk, die woonde in Utrecht. De man is, kort nadat hij DNA heeft afgestaan, overleden.’’