Overvallenreeks in Amersfoort krijgt nu ook landelijke aandacht: gaat het om één en dezelfde dadergroep?

Zo denderde de Vuelta door Amersfoort: Na ‘waar blijven ze nou?’, volgt al gauw ‘dat was veel te snel!’

Een paar minuten lang had Amersfoort de ogen van sportliefhebbers overal ter wereld op zich gericht. Maar zo lang als de Amersfoorters stonden te popelen om de Vuelta te mogen ontvangen, zo snel was hij ook weer voorbij. ,,Woonden we maar in Utrecht.”

21 augustus