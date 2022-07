Overvallers Lidl gooiden wapens vermoedelijk weg bij vlucht: politie schakelt bewoners in bij zoektocht

UPDATE Lidl in Amersfoort overvallen: twee verdachten van 16 en 17 jaar aangehou­den

Bij de Lidl aan de Balladelaan in Amersfoort is woensdagavond een overval gepleegd. Daarbij is een geldbedrag buitgemaakt. De politie heeft een 16-jarige inwoner van Driebergen en een 17-jarige Amersfoorter vlak in de buurt aangehouden op straat.

11:33