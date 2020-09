Paard gruwelijk verminkt in geslachtsdeel: ‘Het dier moet veel pijn hebben geleden’

Van wieg tot graf Helen was Amerikaan­se, woonde in Amersfoort, sprak Russisch én leidde de Clintons door Nederland

22 september In de rubriek Van Wieg tot Graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Helen Hootsmans-McMahon (1938-2020). Zij kreeg twéé uitvaartdiensten: een in de Sint Ansfriduskerk in Amersfoort en een in de Amerikaanse stad Cambridge (Massachusetts). In Cambridge was ze geboren, in Amersfoort was ze overleden.