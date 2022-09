Pamela (24) stond vol in het leven, totdat ze corona kreeg: ‘Ik focus me op wat ik wél kan’

Opbrengst Korencon­cert in Barneveld gaat naar onderzoek voor hersentumo­ren

In de Emmaüskerk in Barneveld vindt op zaterdag 1 oktober het Korenconcert plaats. De opbrengst van deze avond gaat naar het Prinses Maxima Centrum. In het specifiek voor onderzoek naar hersentumoren.

