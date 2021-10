Paranormalen zochten met 'lichtgevende balletjes' naar energieën van overledenen op begraafplaats: ‘Bent u een man?’

Dit schrijft de burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, in een excuusbrief die vandaag is bezorgd bij de eersten van 15.000 directe nabestaanden van overledenen op Rusthof. In de hoop iets van de pijn weg te nemen, geeft hij in de brief, die mede is ondertekend door wethouder Kees Kraanen en Rusthof-directeur Wilco Plaggenborg, uitleg over wat er de bewuste avond na sluitingstijd gebeurde op de algemene begraafplaats aan de Dodeweg.