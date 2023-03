Parfumerie in Amersfoort opnieuw doelwit van nachtelijke inbrekers: ‘Moest alwéér mijn bed uit’

Alwéér m’n bed uit, dacht een medewerkster van parfumerie Douglas in winkelcentrum Emiclaer in de nacht van maandag op dinsdag geïrriteerd. Ruim drie maanden na een nachtelijke inbraak in de zaak ging het alarm opnieuw af en snelde ze midden in de nacht naar de winkel in Amersfoort.