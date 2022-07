Pas na dood dakloze Jeffry blijkt hoe geliefd hij was: ‘Heb echt staan huilen dat hij er niet meer is’

Tiener opgepakt voor gewelddadi­ge woningover­val waarbij moeder en zoon gewond raakten

Een 17-jarige jongen is aangehouden voor het plegen van een woningoverval in Amersfoort. Hij zou in de nacht van zondag 10 op maandag 11 juli één van de personen zijn geweest die met veel geweld toesloeg aan de Paasberg in Vathorst.

14 juli