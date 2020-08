Pas na urenlang stenen gooien werd Amersfoorter (19) opgepakt: politie vond situatie te gevaarlijk

De man die gisteren op een appartementencomplex aan de Koppelweg in Amersfoort meer dan twee uur stenen naar beneden gooide , is een 19-jarige Amersfoorter. De politie heeft geen idee van zijn beweegredenen.

Een speciaal arrestatieteam (AT) hield de 19-jarige jongen gisteren aan nadat hij urenlang stenen naar beneden had gegooid en ontluchtingspijpen op het dak had gesloopt. Tussendoor nam hij selfies, maakte hij dansjes op de rand van het dak en opende hij doodleuk een biertje. Dat hij daar zo lang de tijd voor kreeg, kwam volgens een woordvoerder van de politie doordat de agenten ter plaatse de situatie zo gevaarlijk vonden dat ze niet zelf het dak op wilden klimmen.

Bijkomen

De jongeman bevond zich namelijk op een plat dak van 6 meter hoog. ,,Daarom leek het beter om te wachten op het AT. Dat duurde alleen langer dan normaal, want ze moesten uit Den Haag komen.”

De politie heeft geen idee waarom de onruststoker besloot om een optreden te geven op dit dak op een appartementencomplex vlak naast de Eem. ,,Hij moet nog worden verhoord. Hij moet eerst even bijkomen, dan gaan we met hem in gesprek.”

Of hij verward of onder invloed was, kan de woordvoerder niet zeggen. ,,Er wordt met hem gepraat en het crisisteam gaat dat ook doen, om in te schatten waarom de meneer dit heeft gedaan.”