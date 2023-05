Pas toen haar moeder met pensioen ging, dacht Fien: ‘Ze had al die tijd gewoon werk’

VVD Nijkerk waarschuwt staatsse­cre­ta­ris: ‘Kom afspraken na, anders geen noodopvang’

Een geplande noodopvang in Hoevelaken staat al vóór de kogel door de kerk is op losse schroeven. De Nijkerkse VVD heeft staatssecretaris Eric van der Burg gewaarschuwd. De fractie wil dat de afspraak van ‘geen veiligelanders in Hoevelaken’ blijft staan, anders trekken zij hun handen af van het plan.