Paul Rabbering neemt AD-interview over

Nieuwe lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA Leusden

16:47 Marcel Sturkenboom is door partijleden verkozen tot nieuwe lijsttrekker van de Leusdense raadsfractie GroenLinks-PvdA. Sturkenboom is nu nog 'gewoon' raadslid in partij die nu vier zetels in de gemeenteraad heeft. Hij neemt het stokje over van Joost van Herpen, wiens naam niet terug is te vinden op de nieuwe partijlijst.