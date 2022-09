‘Pedojagers’ (16 en 19) lokken vier mannen naar station Baarn en slaan ze volledig in elkaar

De jongens van nu 16 en 19 jaar oud legden contact met hun slachtoffers via een app. Zij spraken af op verschillende stations. De jongens vertelden hun slachtoffer dat deze met een minderjarig meisje had afgesproken. De slachtoffers werden omsingeld en in het gezicht geslagen. Zij werden uitgescholden voor pedo en mishandeld, wat ook werd gefilmd.