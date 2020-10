Voetbalwed­strij­den afgelast wegens mogelijke coronabe­smet­tin­gen

10:03 De voetbalderby tussen Woudenberg en Roda’46 uit Leusden gaat zaterdag niet door. De ontmoeting in de eerste klasse C (Zuid 1) is afgelast vanwege mogelijke coronabesmettingen in de selectie van de Leusdenaren.