Per ongeluk nieuwe sprinkhaansoort ontdekt in park Randenbroek in Amersfoort

updateIn een park Randenbroek in Amersfoort is een sprinkhaansoort gevonden waarvan niet duidelijk was dat deze in Nederland voorkomt. Het insect is per ongeluk ontdekt door vleermuisexpert Zomer Bruin, zo werd zondag bekendgemaakt in het BNNVARA-programma Vroege Vogels op NPO Radio 1 .

Het gaat om de schildboomsprinkhaan (Cyrtaspis scutata), die van oorsprong voorkomt in landen rondom de Middellandse Zee. De felgroene sprinkhaan uit Zuid-Europa is vermoedelijk meegereisd met geïmporteerde bomen en heeft zich hier permanent weten te vestigen.

Het dier werd door Bruin voor het eerst gehoord in park Randenbroek, waar hij vaak met zijn ‘bat-detector’ op zoek is naar vleermuizen. Sinds 2016 hoorde hij een nieuw geluid waarvan hij dacht dat het om het baltsgeluid van de grootoorvleermuis ging. ,,Een bijzonder geluid. Het bleef ook door gaan. Zelfs toen het nog maar één graad boven nul was. Heel erg opmerkelijk voor een grootoorvleermuis”, zegt Bruin. Nu is hij erachter gekomen dat het helemaal niet om een vleermuis gaat, maar om de lokroep van een sprinkhaan.

Blunder

,,Een stevige blunder”, noemt Bruin zijn vergissing. ,,Ik heb tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de VLEN, de Vleermuiswerkgroep Nederland, het geluid laten horen in de veronderstelling dat het om het om een grootoorvleermuis ging. Ik kreeg een fles wijn en een groot applaus. Dat moet ik nu gaan rechtzetten.”

Na die bijeenkomst was er één opmerkelijke toehoorder die aan Bruin vroeg hoe hij er zo zeker van was dat het om een vleermuis ging. Hij had het diertje immers alleen gehoord. ,,Ik heb daarna net zo lang in het bos gezocht tot ik hem gevonden had. Toen bleek dat het een sprinkhaan was. Ik had geluk. Hij zat laag bij de grond”, vertelt Bruin die het dier zelfs wist te vangen. ,,Ik wist dat het een heel bijzondere soort moest zijn en heb hem even meegenomen naar huis. Daar heb ik een foto en een video gemaakt en doorgestuurd naar sprinkhanen expert Baudewijn Odé, die hem meteen wist te determineren als schildboomsprinkhaan. De volgende dag heb ik hem meteen losgelaten. ’s Avonds toen ik terugkwam zat ie al weer te roepen.”

Het geluid van de sprinkhaan is bij de lage temperaturen een soort tik. ,,Bij 15 graden Celcius is het een ratel. Dan zijn het driehonderd tikken per minuut. Het gaat razendsnel. Duurdere ‘batdetectors’ kunnen het geluid tien keer vertragen”, legt Bruin uit die meteen zijn vergissing verklaart. ,,In dezelfde bomen heb ik in 1987 tot 1991 wel een grootoorvleermuis een baltsgeluid horen maken. Met een dure detector hoor je het verschil, maar in die tijd bestond dat apparaat nog niet. Nu zou ik kunnen horen dat het geluid anders in elkaar zit.”

Acht exemplaren

Bruin heeft acht van de sprinkhanen geteld. ,,Alleen de mannetjes maken het geluid. Volgens Baudewijn zijn er dan ook acht vrouwtjes.”

De sprinkhanenexpert noemt het in het programma erg bijzonder dat de soort uit het warmere mediterrane gebied zich in Nederland weet voort te planten. ,,Zo warm als langs de mediterrane kust is het deze zomer misschien wel geweest, maar nu staan we hier na kerstmis en ze zingen nog steeds!”, aldus Baudewijn Odé.