‘Personeel gezocht’: wie werk zoekt, heeft genoeg te kiezen én kan zelfs meer verdienen

hoe is het nu met? Horecaon­der­ne­mer Rolf (59) bruist nog altijd van de ideeën: 'Heerlijk om me in projecten vast te bijten’

6 september In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Rolf van As. ,,Ik zit in de winter van mijn horecacarrière.”