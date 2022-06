Personeelstekort? Op deze school staan leerkrachten in de rij (en dat hebben ze in Den Haag nu ook door)

Probleem: je staat voor een dichte deur zonder sleutels. Wat doe je dan? Aan de kleuters van basisschool ’t Startblok in Achterveld de taak om een oplossing te bedenken. ‘Naar de buurvrouw gaan’ is een hele goeie. Of: ‘Opa en oma bellen.’ Schoolleider Lori Murphy wordt bijzonder vrolijk van de creatieve oplossingen van de jongste leerlingen.