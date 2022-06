Persoon ernstig gewond na ongeval in Leusden: weg tijdelijk afgesloten

Wordt het eindelijk veiliger op het Neptunus­plein? Amersfoort hoopt het, en gaat er dit voor doen

Amersfoort wil tijdelijk verkeersregelaars inzetten om de verkeerschaos op het Neptunusplein in goede banen te gaan leiden. Het doel van deze pilot is het verbeteren van het gedrag van verkeersgebruikers. Want nu aast iedereen op dezelfde plekken, terwijl andere parkeervakken bijna altijd leeg staan.

22 juni