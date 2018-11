Peter (38) maakt Nachtwacht 2.0 in Paleis Soestdijk: ‘Eerbetoon aan Rembrandt’

Het is een drieluik van 4 meter breed en 2,80 hoog, iets kleiner dan de echte Nachtwacht, in acryl en olieverf geschilderd. ,,Niet om Rembrandt naar de kroon te steken, want dat kan en wil ik niet, maar als eerbetoon'', zegt Riezebos, die in Shanghai woont en vooral in Azië furore maakt met zijn schilderwerk.