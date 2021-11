Petitie om Ljowa in Nederland te laten blijven aangeboden in Den Haag: ‘Ljowa hoort hier’

Bijzondere ontdekking: agenten vinden ‘alligator’ tussen de bladeren in Soest

Een bijzondere ontdekking in Soest: in de meldkamer kwam zondagavond een telefoontje binnen over een loslopende alligator. De melder was er ook nog eens ‘aardig van overtuigd dat het een echte alligator betrof’, schrijft de politie op Facebook.

22 november