Picnic krijgt alsnog gelijk: geen schadevergoeding voor Max Verstappen want ‘een grapje moet kunnen’

Het gerechtshof in Amsterdam heeft boodschappenbezorgdienst Picnic dinsdag alsnog in het gelijk gesteld in het hoger beroep in de rechtszaak die Max Verstappen tegen de online supermarkt had aangespannen.

Eerder werd Picnic veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 150.000 euro, maar die is nu van de baan. Het hof stelt in het ‘Picnic-arrest’ vast dat een filmpje, dat inzet was van de rechtszaak, overduidelijk een parodie is en daarom geen schending is van het portretrecht van Verstappen.

Nep-Max

In de parodie van Picnic scheurde een nep-Max met een elektrisch bezorgbusje door de straten van Amersfoort. Het filmpje haakte in op de reclame van Jumbo waarin de echte Max Verstappen de hoofdrol speelde. In het filmpje was te zien hoe de dubbelganger langs een vrachtwagen van Jumbo loopt om vervolgens plaats te nemen in een milieuvriendelijk wagentje van concurrent Picnic.

Daar bleek het management van Verstappen niet van gediend. Er werd 350.000 euro van de online supermarkt geëist vanwege het filmpje. De rechtbank in Amsterdam oordeelde in 2017 dat Picnic inderdaad een schadevergoeding moest betalen.

Volledig scherm De Verstappen look-a-like uit het filmpje van Picnic. © Saskia Berdenis van Berlekom

Grapje moet kunnen

Maar de online supermarkt liet het daar niet bij zitten en ging in hoger beroep. Dinsdag werd de bezorgdienst alsnog in het gelijk gesteld, waarmee de schadevergoeding van 150.000 euro nu van de baan is. Een grapje moet kunnen, is de strekking van het arrest. De vrijheid van meningsuiting gaat voor het belang van Verstappen om zich tegen parodiërende filmpjes te verzetten. Ook is niet aangetoond dat hij schade heeft geleden.