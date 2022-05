Pieter (51) bereidt vlees op Amerikaanse wijze: ‘smoking hot’, langzaam en op lage temperatuur

Hier komt de derde vestiging van fietsenwin­kel Mantel in provincie Utrecht te staan

Fietsenwinkel Mantel opent in de zomer een derde vestiging in de provincie Utrecht. Naast de al bestaande filialen, in winkelcentrum The Wall in Utrecht en in het servicepunt in De Bilt, krijgt Amersfoort nu ook een winkel.

20 mei