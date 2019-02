Pijnlijk: ambtenaren Amersfoort maken grappen over cliënt

Die betrokken inwoonster is de 27-jarige Tamara Wolters, die een WIA-uitkering krijgt. Twee weken geleden krijgt zij een telefoontje van een medewerkster van de sociale dienst. Omdat Wolters haar toestel even niet op kan nemen, laat de ambtenaar een boodschap achter. De melding dat Wolters niet 5000 euro terugkrijgt, zoals vermeld in een brief, maar 1500 euro moet betalen, is voor de Amersfoortse al even slikken. Maar wat ze hoort als de medewerkster denkt opgehangen te hebben, doet haar de tranen in de ogen springen.

Klacht

Vandaag aan het einde van de middag had Wolters op het stadhuis een gesprek met de teamleider van de sociale dienst én op haar verzoek met de medewerkster, die de voicemail insprak. Daar is haar uitgelegd hoe de kapitale rekenfout is gemaakt (‘de rekening van 1500 euro is wel te verklaren’) en is door de dienst excuses gemaakt voor de beledigingen aan haar adres.



Wolters heeft na het beluisteren van de voicemail besloten een officiële klacht in te dienen, aldus wethouder Van Eijk vanavond. ,,Die gaan we uiteraard zorgvuldig behandelen. In de tussentijd trekken we absoluut lering uit dit incident, onder meer over hoe we onderling met gevoelige informatie ingaan.”