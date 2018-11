Pistool topnazi in vitrine Nationaal Militair Museum in Soesterberg

Seyss-Inquart (1892-1946) was in de Tweede Wereldoorlog rijkscommissaris, vergelijkbaar met een gouverneur, van Nederland namens de Duitse overheid. Het pistool kwam bij de arrestatie van hem in 1945 als souvenir in handen van een 27-jarige tolk. De tolk was in de oorlogsjaren gevangen gezet en onder meer in Kamp Amersfoort opgesloten geweest.