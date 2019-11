Pizzabezorger Siam (14) kreeg klappen van boze klant: ‘Ongelofelijk dat je een kind slaat om een pizza’

Zandkwes­tie Barneveld niet verder onderzocht

13 november De gemeenteraad van Barneveld heeft schoon genoeg van de zandkwestie. De fracties van Lokaal Belang en de VVD wensten nader onderzoek naar hoe het college van burgemeester en wethouders in 2017 of 2018 is geïnformeerd over mogelijk vervuild zand in Barneveldse woonwijken, maar daarvoor kregen ze vanavond geen enkele steun.