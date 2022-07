Plan voor eerste islamitische middelbare school in Amersfoort: ‘Wij willen onze identiteit waarborgen’

De eerste horde is het verzamelen van tenminste 260 verklaringen van ouders die zich achter het plan scharen. Dit moet vóór 15 oktober gebeuren. ,,De eerste kwart van de steunbetuigingen is binnen”, zegt mede-initiatiefnemer Mohamed Amhaual. ,,Veel mensen uit onze achterban zijn nu nog op vakantie in Marokko, Turkije of een ander land. Als zij straks terug zijn, verwachten we nog veel meer handtekeningen. Bij Amersfoortse moslims is veel behoefte aan een middelbare school waar de islamitische identiteit wordt gewaarborgd.”