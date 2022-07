Plan voor grote Lidl met appartementen in Soest afgeschoten, dit is waarom

Weer een tegenslag voor olifanten­kud­de DierenPark Amersfoort: ‘oma’ en icoon War War overleden

Verdrietig nieuws uit DierenPark Amersfoort. Khine War War, de oudste olifant en de matriarch van de kudde is overleden. Het is de derde olifant in ruim twee jaar tijd waar de dierentuin afscheid van heeft moeten nemen. Het park stelt woensdag dat een ‘icoon’ is heengegaan.

7 juli