Plan voor woningen langs stadsring Amersfoort voorgelegd aan gemeente

Bestuurder zonder rijbewijs betrokken bij scooteron­ge­luk in Bunschoten

Op de kruising met de Blauwe Reiger en de Stadsgracht in Bunschoten heeft er vanmorgen een ongeval plaatsgevonden. Een automobilist en twee personen op een scooter zijn in botsing met elkaar gekomen. Later bleek dat de bestuurder van de scooter niet in het bezit was van een rijbewijs.

15:50