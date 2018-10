Pleidooi voor een fotomoment bij een concert, en daarna uit

Huub van der Lubbe schittert in het licht. Wat een gaaf optreden in Fluor! En wat een mazzel dat meneer Enzofoort net op tijd kaartjes heeft kunnen kopen want binnen no time was dit concert van De Dijk uitverkocht.



Zoon Teun is ook mee. Ik kijk naar hem en bedenk me dat Teun al voor zijn geboorte kennis had gemaakt met deze Nederlandstalige band. Ik was zes maanden zwanger toen ik de bas tot op mijn stuit voelde tijdens een optreden in Flint.