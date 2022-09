Plek op de dagbesteding in gevaar voor 67-plussers: ‘Geen structureel geld voor kwetsbare medemens’

Chauffeur neemt zekere voor het onzekere en dumpt enorme lading brandend afval op straat in Soest

Alweer is de lading van een vuilniswagen in de brand gevlogen. In april van dit jaar moest een chauffeur in Amersfoort zijn enorme lading afval dumpen, omdat het in de fik stond. Ditmaal is het raak in Soest.

