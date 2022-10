Plots politie en brandweer in de straat? Baarn en Veiligheidsregio Utrecht houden een crisisoefening

En wéér is de probleem­lift op station Baarn kapot: ‘Waardeloos als je daar een uur vastzit’

Wat hebben Hilda en Bert uit Nijkerk, de familie Rozenboom uit Baarn en mevrouw Flesseman uit Utrecht met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal vastgezeten in een van de drie liften op het station van Baarn. Het apparaat is zó vaak kapot, dat beheerder ProRail hem nu officieel heeft betiteld als probleemgeval. Maar daarmee is een oplossing nog ver weg.

29 september