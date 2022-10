Plus-supermarkt in Baarn moet dag na opening alweer dicht: ‘Alle kassasystemen deden het niet’

Eén dag na de opening alweer dicht moeten. Het overkwam supermarktmanager Wilco den Braber vandaag. De Plus die hij gisteren feestelijk had geopend aan de Hoofdstraat in Baarn, bleef vandaag gesloten vanwege een internetstoring. ,,Ja, het pakte net even wat anders uit dan gehoopt.”

,,We hadden gisteren nog een supermooie start”, vertelt Den Braber enthousiast. ,,Er was een groot openingsfeest met één minuut gratis winkelen voor een mevrouw, die ook haar trouwdag had. Nou, zij had voor 311 euro aan boodschappen gedaan. Dus het was dubbel feest voor haar. En de eerste tweehonderd klanten kregen een gratis slagroomtaart. Mooier krijg je het niet.”

Kwestie van gewenning

De supermarktmanager had sinds 2018 een Coöp op de locatie in het centrum van Baarn, maar deze sloot hij vorige maand vanwege een verbouwing. ,,De Coöp en de Plus zijn sinds kort gefuseerd en alle vestigingen worden Plus-winkels.”

Binnen één maand werd de verbouwing afgerond, en er zijn wat dingen veranderd. ,,Zo was er eerst geen zelfscan, en nu wel”, vertelt Den Braber. ,,Voor de rest is de indeling wat anders, maar de meeste klanten vinden dat snel genoeg. Dat is een kwestie van gewenning.”

Kassasystemen

Waar de eerste dag van de kersverse supermarkt in Baarn nog soepeltjes verliep, ging het vandaag mis. ,,We kwamen hier aan en het internet deed het niet”, aldus Den Braber. ,,Alle kassasystemen deden het niet, en ook de zelfscan was kapot. Tja, dan wordt het lastig.”

Bij de pakken neerzitten, doet de supermarktmanager echter niet. ,,We hebben voor morgen 700 bloemen besteld als goedkamertje voor de klanten en het internet is inmiddels weer gerepareerd. Nu hopen dat het nooit meer voorkomt.”

