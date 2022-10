Podcastmakers doen onderzoek naar moorddadige commandant Kamp Amersfoort

Wat is er gebeurd met de moorddadige Duitse commandant van Kamp Amersfoort? In de podcast ‘De verdwenen SS’er’ onderzoekt Floris van Dijk hoe Walter Heinrich kon verdwijnen en ontdekt daarbij tal van gruwelijkheden: ,,Hij was niet te beroerd om in een vuurpeloton te staan.”

Heinrich kreeg in 1941 de leiding over Kamp Amersfoort. In de twee jaar dat hij kampcommandant was, vonden 325 gevangenen de dood. ,,Nou, je kunt wel zeggen dat ze werden vermoord”, zegt Floris van Dijk, onderzoeker bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

,,Hij was blijkbaar ook niet te beroerd om zelf in het vuurpeloton te gaan staan: we hebben ontdekt dat hij actief heeft deelgenomen aan de executie van 77 Sovjet-krijgsgevangenen. Maar over de tijd nadat hij afzwaaide als commandant was vrijwel niks bekend. Vanaf februari 1945 is er zelfs nooit meer wat van hem vernomen. Hoe heeft hij zo spoorloos kunnen verdwijnen?”

Nog meer doden

Reden voor Van Dijk om samen met podcastmaker Jordy Hubers op zoek te gaan. Bij het onderzoek kwam al naar buiten dat Heinrich nog veel meer doden op zijn geweten had dan gedacht. Van Dijk: ,,In 1943 werd hij overgeplaatst naar de Sichterheitsdienst, waar hij verantwoordelijk bleek te zijn voor het afvoeren van Nederlandse verzetsstrijders naar Kamp Natzweiler in de Elzas. Van de zeshonderd mensen die hij erheen stuurde, kwam de helft om.”

In de zesdelige podcast behandelen Van Dijk en Hubers een aantal hypotheses over het uiteindelijke lot van Heinrich. Over de uitkomst wil Van Dijk nog niet veel kwijt: ,,Ik kan wel zeggen dat we de volgende twee afleveringen een familieverhaal behandelen, wat plausibel lijkt.”

De eerste twee afleveringen van ‘De verdwenen SS’er’ zijn onder andere te beluisteren op Spotify.

