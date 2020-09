Poes Osha met haar kroepoek-oren was doodverklaard, maar is helemaal opgebloeid

COLUMN Nienke baalt van corona: ‘Ik kijk echt uit naar het moment waarop de handrem er weer af kan’

18 september Het voelt momenteel alsof ik leef met de handrem er op. Bij alles wat ik plan vraag ik me af of het wel door kan gaan. Afspreken doe ik het liefst op korte termijn, want je weet niet hoe het gaat lopen met het corona-virus hijgend in je nek.