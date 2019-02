Pokertafels gestolen tijdens kampioenschap in Soest

Het toernooi was net begonnen toen de dieven toesloegen bij de kroeg aan de Middelwijkstraat, vertelt organisator Thomas Smedema van ONK Poker. ,,De avond begon om 19.00 uur. Even na zevenen stond ik mijn openingspraatje te houden en precies op dat tijdstip is de aanhanger met de pokertafels afgekoppeld en achter een witte bus gekoppeld.”



De diefstal werd een half uur later ontdekt. Smedema: ,,Een van de vrijwilligers stond rond 19.30 uur buiten te roken en die merkte op dat de aanhanger er niet stond.” Hij vroeg aan mij of ik die had afgekoppeld. Ik antwoordde nee. Toen gingen de alarmbellen af.”



Vrijwilligers sprongen direct in de auto om in de omgeving te zoeken naar de dieven, maar de vogel was al gevlogen.



Op camerabeelden van d’Oude Enghe is te zien dat om 19.03 uur twee mannen de aanhanger achter een witte bus hingen en wegreden. Smedema vermoedt dat de tafels, die enkele honderden euro's per stuk kosten, naar het buitenland zijn gebracht. ,,Het zijn onze eigen tafels met onze stickers erop. In Nederland is iedereen bekend met ons, dus die zijn hier niet geschikt om door te verkopen.”