Polikliniek in Nijkerk sluit de deuren: te weinig patiënten

Iconische Ribhouse Texas in Woudenberg blijft maanden dicht na brand: ‘Dit is ons levenswerk’

Geen restaurant vol gasten, maar werknemers die na een brand de zaak leeghalen. Het iconische Ribhouse Texas in Woudenberg likt zijn wonden en moet maanden gesloten blijven. ,,Dit is ons levenswerk. Ik stond hier te huilen met mijn vader van in de tachtig.”

15 december