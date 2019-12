Politie arresteert 15-jarig meisje dat hen uitschold voor kankermongolen

Auto beklad met watervaste stift in Amersfoort: ‘Dit is geen parkeer­plaats dus rot op’

20:21 De Amersfoortse stratenmaker Michel den Ouden keek vrijdag raar op toen hij zijn huurauto zag die aan de Bladweg in de wijk Jeruzalem geparkeerd stond. De auto was beklad met teksten als: ‘aso’, ‘sukkel’ en ‘dit is geen parkeerplaats dus rot op’.