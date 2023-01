Politie arresteert vijfde verdachte die mogelijk onderdeel is van Amersfoortse Rolex-bende

Eikenpro­ces­sie­rups, pas op: Amersfoort is tot de tanden bewapend (maar dit keer zonder spuit)

De eikenprocessierups is gewaarschuwd in Amersfoort: mocht deze vervelende vlinderlarve dit jaar terugkomen, dan slaat de gemeente toe, tot de tanden bewapend. Met wegzuigapparaten, koolmezen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes en sluipwespen wordt de rups bestreden. Maar niet meer met bacteriën, zoals de afgelopen drie jaar is gebeurd.

