Politie deelt 17 bekeuringen uit na spontane verkeerscontrole in Soest

Jagers willen af van jachtver­bod op hazen en stappen naar de rechter

Uiterlijk 20 oktober is bekend of het verbod op de jacht op hazen in de provincie Utrecht overeind blijft. Dat bleek uit het kort geding, dat de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNVJ) heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat en dat maandagochtend diende.

10 oktober