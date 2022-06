Politie en handhaving gaan strenger controleren op foutgeparkeerde fietsen op Horecaplein in Barneveld

VIDEO Honderd mensen bewijzen Limburgse Gino laatste eer in Amersfoort: ‘We willen respect tonen’

Ruim honderd mensen liepen woensdagavond in een stille tocht van het Neptunusplein naar de Hof. Voorop liep de voorzitter van de Amerfoortse Brotherhood Muchachos. In hun gedachten was het Limburgse jongetje Gino dat vorige week ontvoerd en vermoord werd.

9 juni