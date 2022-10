Politie grijpt derde tiener in de kraag na reeks brute overvallen, maar moet hem ook weer laten gaan

Het is te vroeg om van een doorbraak te spreken, maar de politie zit een piepjonge groep overvallers uit Amersfoort op de hielen. Na een reeks van gewelddadige (woning)overvallen is deze week een derde verdachte aangehouden. De tiener is echter na een aantal dagen hechtenis weer op vrije voeten.

Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amersfoort, die afgelopen maandag door de politie is opgepakt. Over de vraag of het bewijs nog te mager is of dat de Amersfoorter nog niet heeft bekend, wil de politie niks zeggen. Hij is dus weer op vrije voeten. ,,Maar’’, haast politiewoordvoerder Wim Hoonhout te zeggen, ,,dit betekent niet dat hij geen verdachte meer is.”

Zo denkt de politie aanwijzingen te hebben dat hij wel betrokken was bij één of meerdere overvallen in Amersfoort. De reeks begon op woensdag 15 juni, toen vier daders Bouman Optiek aan de Hendrik van Viandenstraat overvielen. Een 15-jarige is voor die overval aangehouden. Hij heeft inmiddels zijn betrokkenheid bekend.

Meerdere incidenten

Quote We zijn ervan overtuigd dat er met name onder jongeren veel informatie over deze zaken circuleert Wim Hoonhout, Politiewoordvoerder De politie denkt dat één of meerdere daders van die overval ook betrokken zijn bij drie andere incidenten in Amersfoort. Zo werden er in Vathorst twee geslaagde woningovervallen gepleegd en kon één inwoner uit diezelfde nieuwbouwwijk nog maar net voorkomen dat óók zijn Rolex-horloge werd geroofd.

Drie verdachten aangehouden

De politie heeft in deze zaken inmiddels drie personen aangehouden. Het gaat om de eerdergenoemde 15-jarige Amsterdammer en twee 17-jarige Amersfoorters.

,,Of zij aan één of meerdere overvallen gelinkt worden en aan welke, kunnen wij in het belang van het onderzoek niet zeggen’’, aldus Hoonhout. ,,We zijn ervan overtuigd dat er met name onder jongeren veel informatie over deze zaken circuleert. We doen nadrukkelijk een beroep op deze jongeren om die informatie met de politie te delen.”

