Politie haalt stomdronken fietser zonder licht van snelweg bij knooppunt Hoevelaken

Geen uitwisse­ling met Italiaanse leeftijds­ge­no­ten voor leerlingen Corderius College

9:10 De uitwisseling van leerlingen van het Corderius College met Italiaanse leeftijdsgenoten gaat in verband met het uitbraak van het coronavirus voorlopig niet door. Dat heeft de Amersfoortse middelbare school laten weten in een brief aan de ouders.