Politie houdt 65-jarige man aan op verdenking van handel in harddrugs

Na een halve dag onderzoek vermoedt de politie: brand in Amers­foorts flatgebouw is aangesto­ken

De brand van vrijdagavond in een appartementencomplex aan de Sperwerhorst in Amersfoort is vermoedelijk aangestoken. Een woning op de bovenste verdieping was het doelwit van een nog onbekend persoon. De politie heeft de woning als ‘plaats delict' aangemerkt.

14 januari