Politie houdt twee Hagenaars aan bij vondst hennepkwekerij in Amersfoort

Meester Henrico (26) is beroemd op TikTok: ‘Minder dt-fouten door een filmpje’

12:05 TikTok, een social media-app waarop korte video’s te zien zijn, is razend populair. Henrico Beekhuis (26), meester in groep 8 van basisschool De Wegwijzer in Bunschoten-Spakenburg, maakt TikToks in de klas. Dat doet hij goed: zijn meest bekeken filmpje tikt bijna de miljoen views aan.