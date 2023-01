Politie met schilden en honden bij Zon & Schild na steekpartij in Amersfoort, verdachte aangehouden

Wat er zich precies heeft afgespeeld, kon de politie nog niet vertellen. Het onderzoek is nog in volle gang. Terwijl het slachtoffer even voor 16.15 uur met een armwond de ambulance werd ingedragen, verzamelden politie-eenheden met schilden en honden zich op het terrein.

Op dat moment werd er ook een burgernet-melding verspreid, waarin werd gevraagd uit te kijken naar de dader van de steekpartij, een 41-jarige man. ,,We weten wie de verdachte is, maar het is onbekend of hij weggelopen is of dat hij nog in het gebouw zit”, liet de politie weten.

De betreffende man werd uiteindelijk binnen een uur gevonden. Het is onbekend of hij ook inderdaad via dat netwerk is opgespoord.

